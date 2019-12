Usa, attacco a rabbino: aggressore ha problemi mentali

Grafton Thomas, l'uomo che armato di machete ha ferito cinque persone in casa di un rabbino a Monsey, vicino New York, "non è un terrorista ma è un malato di mente che, come molti altri, non è aiutato dal sistema". Lo afferma il reverendo Wendy Paige, che conosce Thomas da dieci anni. "Non è una persona violenta, è una persona confusa", aggiunge Paige, mettendo in evidenza che Thomas ha problemi mentali da 20 anni.