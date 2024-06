Negli Stati Uniti tre persone sono rimaste uccise e altre dieci ferite in una sparatoria al Mad Butcher Grocery di Fordyce, in Arkansas. Tra i feriti, nessuno dei quali è in pericolo di vita, ci sono due poliziotti e il killer che è stato arrestato. In un comunicato la Casa Bianca ha ringraziato "le forze dell'ordine che hanno rischiato la vita affrontando il sospetto e arrestandolo".