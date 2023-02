Usa, amministrazione Biden annuncia regole più dure contro i migranti

Negli Usa l'amministrazione Biden ha annunciato regole più severe per i richiedenti asilo, nel tentativo di "arginare un flusso di migranti al suo confine meridionale una volta revocate le misure anti-Covid" imposte durante la presidenza di Donald Trump.

Lo riportano i media americani. In base alle nuove misure i richiedenti asilo dovranno fare domanda in anticipo e non dopo l'arrivo negli Stati Uniti, altrimenti saranno considerati non idonei. Si tratta di regole che valgono già per i migranti in arrivo da Ucraina, Venezuela, Cuba, Nicaragua e Haiti. Dovrebbero entrare in funzione a partire da maggio. Ogni mese circa 200mila persone tentano di attraversare il confine tra Messico e Stati Uniti.