Usa, allarme Pentagono: fra sei mesi possibili attacchi Isis-K

L'Isis-K in Afghanistan potrebbe essere in grado di attaccare obiettivi internazionali, anche negli Usa, nel giro di sei mesi. E' l'allarme lanciato in Congresso dal sottosegretario alla Difesa Usa, Colin Kahl, che ha spiegato come al momento sia difficile determinare quanto i talebani siano in grado di combattere gli jihadisti dello Stato Islamico .