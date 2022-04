Usa alla Cina: "Relazioni con altri Paesi potrebbero mutare per l'appoggio a Mosca"

Il segretario al Tesoro americano, Janet Yellen, mette in guardia la Cina per la sua politica nei confronti della Russia.

"Pechino non può attendersi che la comunità globale rispetti i suoi appelli ai principi di sovranità e integrità territoriale in futuro se lei stessa non li rispetta ora" appoggiando la politica del Cremlino, afferma la Yellen, che sottolinea come la posizione della Cina sull'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca potrebbe incrinare i rapporti con gli altri Paesi.