Usa, al Senato legge contro dominio Google e Apple nelle app

E' stata depositata al Senato degli Stati Uniti una proposta di legge per limitare il duopolio Apple e Google nel mercato delle app. La legge bipartisan, firmata da due senatori democratici ed uno repubblicano, vieta una serie di obblighi contrattuali che vengono imposti agli sviluppatori delle app per poter accedere alle piattaforme di distribuzione come Apple Store e Google Play.