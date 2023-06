Usa, cittadini alle esercitazioni di tiro della polizia: al poligono il bersaglio è un afroamericano

Si è subito ricorsi alla rimozione delle immagini dello scandalo, ma ormai la bufera era scoppiata e con un'enorme risonanza mediatica.

Nell'occhio del ciclone, infatti, è finito il Dipartimento di polizia di Villa Rica, a pochi chilometri da Atlanta, in Georgia, che sabato 17 giugno ha organizzato per la cittadinanza una giornata di tiro al bersaglio al poligono dove normalmente si addestrano gli agenti. E per celebrare la riuscita dell'evento, sulle pagine social ufficiali sono state pubblicate le foto-ricordo di quei momenti. Ma non è sfuggito che il bersaglio fosse un afroamericano. Sommersi dalle critiche, i poliziotti hanno rimosso le immagini con tanto di scuse. Poco, però, ciò è servito a placare le acque.