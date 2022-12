Usa: accordo nucleare con Iran non è la nostra priorità adesso

Per gli Usa "l'accordo sul nucleare con l'Iran non è il focus al momento".

Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing virtuale con la stampa ha infatti ribadito che gli Stati Uniti non vedono la possibilità di un'intesa a breve termine. "Non ci sono progressi e non ne vediamo nel prossimo futuro", ha sottolineato.