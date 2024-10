Usa, Trump in vantaggio nel voto anticipato degli Stati chiave

La vicepresidente degli Stati Uniti e candidata del Partito democratico alla Casa Bianca, Kamala Harris, ha accettato la richiesta di un'intervista esclusiva rivoltale dall'emittente televisiva "Fox News". Lo ha annunciato la rete televisiva, precisando che l'intervista andrà in onda mercoledì sera. Si tratterà della prima intervista di sempre della vicepresidente alla rete di orientamento conservatore, a poche settimane dalle elezioni e coi sondaggi che prevedono un testa a testa tra la candidata e il suo avversario repubblicano Donald Trump negli Stati chiave. Donald Trump non ha perso occasione per criticare Fox per la scelta. In una serie di post sul suo social Truth, l'ex presidente attacca Bret Baier, il giornalista che intervisterà Harris, considerato "giusto e bilanciato" e spesso "morbido" con la sinistra. "Avrei preferito qualcuno più forte, ma Fox è diventata debole".