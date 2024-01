Usa 2024, Trump: "Vincerò per la terza volta e grazierò gli assalitori di Capitol Hill"

Nel terzo anniversario dell'assalto a Capitol Hill, Donald Trump ha definito "ostaggi" gli assalitori incarcerati.

L'ex presidente ha inoltre promesso di graziare molti di loro quando in novembre si dice sicuro di essere eletto "per la terza volta" alla Casa Bianca. Durante un comizio in Iowa, il tycoon ha poi rispolverato la teoria cospirativa secono cui a guidare l'attacco siano stati l'Fbi e l'Antifa, il movimento radicale antifascista.