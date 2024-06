Usa 2024, Trump annuncia: "Ho scelto il vice presidente"

Donald Trump ha scelto il suo vice presidente in vista di Usa 2024. Lo ha annunciato lo stesso candidato repubblicano alla Casa Bianca, precisando di "non averlo ancora detto a nessuno". La nomina ufficiale è attesa alla kermesse del partito a Milwaukee. Tra i favoriti ci sono Marco Rubio, il senatore della Florida che in questi giorni sta aiutando il tycoon a prepararsi al dibattito con Joe Biden del 27 giugno, e il senatore dell'Ohio J.D. Vance, autore del bestseller "Hillibilly Eleby".