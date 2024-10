Donald Trump, candidato Repubblicano alla Casa Bianca, ha proposto la pena di morte "per ogni immigrato che uccida un cittadino americano o un agente delle forze dell'ordine". Trump, che ha parlato durante un comizio in Texas, ha promesso di infrangere il record di deportazioni stabilito dall'Amministrazione Eisenhower: "Era un moderato, ma non sopporta di vedere gente arrivare nel Paese, e credo che infrangeremo quel record, no che lo voglia battere, ma non abbiamo altra scelta".