Usa 2024, Trump attacca Haley: conta sui democratici per vincere

Per le presidenziali di Usa 2024 Donald Trump attacca ancora Nikki Haley.

"Conta sul fatto che i democratici si infiltrino nelle vostre primarie per vincere in New Hampshire", ha detto il tycoon a un evento elettorale nello Stato che ospiterà le prossime primarie repubblicane martedì 23 gennaio. "Non sta facendo per niente bene nei sondaggi, è arrivata terza in Iowa", ha ricordato l'ex presidente accusando le persone dietro ad Haley "di essere pro-Biden, pro-immigrazione, pro-Cina".