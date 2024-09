Usa 2024, dopo Liz anche Dick Cheney voterà per Kamala Harris

L'ex vice presidente repubblicano Dick Cheney voterà per Kamala Harris. Lo ha detto la figlia Liz a un evento in Texas. Soprannominato dai democratici Darth Vader, per via della sua "cattiveria" politica, Cheney è stato capo dello staff della Casa Bianca sotto il presidente Gerald Ford; segretario della Difesa sotto la presidenza di George H.W. Bush e vicepresidente sotto il presidente George W. Bush, quando è stato l'architetto dell'invasione americana dell'Iraq. Aveva preso le distanze da Donald Trump nel 2022 definendolo una "minaccia per la nostra repubblica" e un "codardo".