Usa 2024, la Corte Suprema del Colorado esclude Trump dalle primarie dello Stato

La disposizione è stata utilizzata in passato principalmente dopo la guerra civile per tenere gli ex confederati fuori dal governo. La decisione della Corte, presa a maggioranza con 4 voti favorevoli e 3 contrari, si applica solo alle primarie repubblicane in Colorado nel Super Tuesday del prossimo 5 marzo. Il Colorado è considerato uno Stato saldamente democratico e quindi Joe Biden dovrebbe vincere a prescindere dalle sorti del tycoon, ma la sentenza potrebbe comunque influenzare lo "status" dell'ex presidente nelle elezioni generale del 5 novembre 2024.

L'iter dell'azione legale

Il caso è stato portato avanti da un gruppo di elettori del Colorado, aiutati dall'associazione Citizens for Responsibility and Ethics di Washington: la loro tesi, bocciata in prima istanza, è che Trump dovrebbe essere squalificato per aver incitato i suoi sostenitori ad attaccare il Campidoglio nel tentativo fallito di ostacolare il trasferimento del potere a Biden dopo la vittoria delle elezioni del 2020. Il pericolo per l'ex presidente è proprio quello dato dal fatto che altri tribunali seguano l'esempio del Colorado ed escludano Trump dalla corsa in altri Stati dove deve vincere per tornare alla Casa Bianca. Dozzine di cause legali sono state intentate a livello nazionale per bandire Trump per effetto del Comma 3 del 14esimo emendamento.