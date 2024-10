Usa 2024, Trump: "Occupati dai migranti, il 5 novembre la liberazione" | "Lancerò il più ambizioso piano di espulsioni della storia"

"Sono contento di tornare nella città che amo. Sono qui oggi con un messaggio di speranza: con il vostro voto metterò fine all'inflazione, farò tornare il sogno americano". Lo ha detto Donald Trump in un comizio dal palco Madison Square Garden a New York, assicurando che con lui alla Casa Bianca l'America tornerà a sognare in grande. "Siamo in testa in tutti gli Stati in bilico e fra nove giorni conquisteremo la Casa Bianca", ha sottolineato Trump. "Siamo un Paese occupato dai migranti: fra nove giorni, l'Election Day del 5 novembre, sarà il nostro giorno della liberazione. Lancerò il più ambizioso piano di espulsioni della storia", ha poi aggiunto.