Prima apparizione insieme per Donald Trump e il candidato indipendente Robert Kennedy jr, dopo che quest'ultimo ha annunciato la sospensione della sua campagna uscendo dalla corsa negli Stati in bilico e dando il suo endorsement a Donald Trump. Rfk è lo 'special guest' del comizio del tycoon a Glendale, Arizona. "Bobby ed io combatteremo insieme per sconfiggere l'establishment politico corrotto", ha detto Trump.