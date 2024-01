Usa 2024, Chris Christie si ritira dalla corsa alla Casa Bianca

Chris Christie getta la spugna e si ritira dalla corsa alla Casa Bianca per le presidenziali di Usa 2024.

"Sono orgoglioso di quanto fatto finora. Le campagne elettorali sono fatte per vincere e mi è chiaro che non ho una strada per conquistare la nomination. Per questo sospendo la mia campagna", ha dichiarato l'ex governatore del New Jersey. Con l'uscita di Christie si restringe la platea di candidati repubblicani al 2024. Nikki Haley potrebbe essere la maggiore beneficiaria dell'addio di Christie in termini di consensi, con il risultato di rafforzare la sua ascesa in vista dei "caucus" dell'Iowa, ma soprattutto delle primarie in New Hampshire.