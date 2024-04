Usa 2024, Biden: felice di avere un dibattito con Trump

Il presidente americano Joe Biden ha dichiarato, in un'intervista radio, che parteciperà a un dibattito elettorale con Donald Trump: "Sarò felice di farlo, anche se non so quando".

L'annuncio è arrivato a sorpresa, anche perché per mesi durante la campagna elettorale Biden si è rifiutato di apparire su un palco con il tycoon. A inizio aprile le cinque principali reti televisive e l'Associated Press hanno scritto una lettera allo staff di Biden e Trump esortandoli a organizzare un incontro.