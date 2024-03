Usa 2024, Biden "arrabbiato e in ansia per la sua campagna elettorale"

Joe Biden è "arrabbiato" e "in ansia" per la sua campagna elettorale.

In un incontro a porte chiuse lo scorso gennaio, il presidente non ha nascosto con i presenti la sua rabbia quando gli sono stati presentati i sondaggi per il Michigan e la Georgia, stati che ha vinto di misura nel 2020 e che non può permettersi di perdere nel 2024 se vuole conquistare un secondo mandato. Secondo indiscrezioni riportate da Nbc, Biden avrebbe iniziato a "urlare e imprecare" davanti ai numeri che gli sono stati presentati e alle spiegazioni che li hanno accompagnati, ovvero il suo calo nei sondaggi per la gestione della guerra fra Israele e Hamas. A frustrare il presidente è anche il fatto di non ricevere abbastanza credito per i successi economici ottenuti.