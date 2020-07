Usa 2020, Trump pensa al rinvio delle elezioni per "rischio brogli"

Il presidente Donald Trump sta prendendo in considerazione l'idea di rinviare le presidenziali di novembre per paura di brogli. Secondo il tycoon, il voto per corrispondenza non sarebbe sicuro. "Con il voto via posta le elezioni 2020 saranno le più inaccurate e fraudolente della storia, Sarà un grande imbarazzo per gli Stati Uniti. Ritardare le elezioni fino a quando le persone potranno votare in modo corretto e sicuro?" si domanda su Twitter.