Usa 2020, Trump torna ai comizi dal vivo: il primo il 19 giugno a Tulsa

Donald Trump ricomincia con i comizi. Il primo da quando è esplosa la pandemia negli Usa sarà a Tulsa, in Oklahoma, il 19 giugno. Come annunciato dallo stesso presidente seguiranno altri comizi in Florida, Arizona e North Carolina, nonostante siano ancora molto alte le preoccupazioni per la diffusione del coronavirus. A spingere il presidente ad accelerare i tempi sarebbero stati gli ultimi sondaggi che vedono Joe Biden aumentare il suo vantaggio.