Usa 2020, "Trump fece pressione sull'ex governatore dell'Arizona"

Donald Trump ha fatto pressione sull'ex governatore dell'Arizona Doug Ducey per capovolgere il risultato delle elezioni presidenziali di Usa 2020 nello Stato.

Lo riporta il Washington Post, secondo il quale l'ex presidente avrebbe incoraggiato Ducey a trovare i voti necessari per stravolgere l'esito delle urne. Trump perse in Arizona per meno di 10mila voti.