Usa 2020, svolta dem: O'Rourke non esclude di correre per presidenza

Beto O'Rourke non esclude di candidarsi alle presidenziali 2020 per i democratici, lanciando la sfida a Donald Trump. L'astro nascente dei dem, ribattezzato "l'Obama bianco", lo conferma per la prima volta dopo aver negato fino a questo momento l'ipotesi di correre per la Casa Bianca. Una svolta che potrebbe dare una forte accelerata nel partito democratico in vista della campagna elettorale per le primarie.