Usa 2020, seggi aperti in Wisconsin per le primarie nonostante il virus

Seggi aperti in Wisconsin per le primarie, nonostante la pandemia. In quello che è uno degli Stati Usa chiave si vota regolarmente anche se si contano nel territorio oltre 2.500 casi di coronavirus e almeno 85 vittime. Dopo la decisione della Corte suprema statale di bloccare l'ordine del governatore Tony Evers, quello di posticipare le primarie al 9 giugno, le consultazioni si svolgeranno anche se l'affluenza è prevista ai minimi. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus nel mondo cliccando qui