Usa 2020, risoluzione Senato per transizione pacifica 

Il Senato Usa ha approvato all'unanimità una risoluzione che riafferma "il suo impegno per il trasferimento ordinato e pacifico del potere richiesto dalla Costituzione degli Stati Uniti", il giorno dopo che Donald Trump si è rifiutato di impegnarsi in tal senso. Nella risoluzione si sottolinea che "non ci devono essere ostruzioni da parte del presidente o di qualsiasi persona al potere per rovesciare la volontà del popolo degli Stati Uniti".