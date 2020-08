Usa 2020, 007: la Cina spera che Trump perda le elezioni

Secondo gli 007 statunitensi, sul voto di novembre per la Casa Bianca incombe la minaccia di pressioni e interferenze da parte di alcuni Paesi stranieri, come Cina, Iran e Russia. In particolare, Pechino vede Donald Trump come "imprevedibile" e spera che non rivinca. Un'aspirazione che sembra naturale, data l'offensiva lanciata dal tycoon contro il Dragone su tutti i fronti.