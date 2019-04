Usa, 13 bimbi incatenati in una "casa degli orrori": i genitori rischiano fino a 25 anni di carcere

Rischiano fino a 25 anni di carcere David e Louise Turpin , i coniugi americani arrestati e finiti a processo per aver incatenato e costretto 13 bambini a vivere in gabbie per anni . Segregati all'interno di una vera e propria "casa degli orrori" in California , i piccoli spesso non ricevevano neanche cibo e non avevano alcuna possibilità di giocare. A svelare i dettagli della terribile vicenda è stata una 12enne che è riuscita a scappare .

La bambina sfuggita all'inferno aveva subito chiamato il 911, il numero americano per le emergenze: i contenuti di quella telefonata sono stati diffusi nel corso del processo.



Il racconto shock della bambina - "Vivo in una famiglia di 15 persone e i miei genitori sono violenti", ha raccontato la ragazzina. "Hanno abusato di me e due delle mie sorelle sono incatenate, io non sono mai uscita", ha aggiunto precisando di non poter dire se qualcuno fra i suoi fratelli avesse bisogno di cure mediche. "Qualche volta mi sveglio e non posso respirare per quanto la casa è sporca". A chi le chiedeva quando avesse fatto l'ultimo bagno risponde: "Non so, quasi un anno fa".