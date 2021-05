Uruguay, morto improvvisamente d'infarto il ministro dell'Interno

Afp

Il ministro dell'Interno dell'Uruguay, Jorge Larranaga, è morto improvvisamente per un infarto. Larranaga, 63 anni, era senatore per il Partito nazionale e in precedenza aveva ricoperto per molti anni la carica di sindaco della città di Paysandu. Alla notizia, il capo dello Stato ha manifestato il suo cordoglio via Twitter: "E' morto Jorge Larranaga. Che tristezza! Ho imparato a volergli bene e a rispettarlo".