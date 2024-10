Milton spaventa la Florida, in arrivo il più devastante uragano degli ultimi 100 anni

L'uragano Milton, attualmente di categoria 5, spaventa la Florida: potrebbe essere il più grave uragano degli ultimi cento anni a colpire le coste degli Stati Uniti. Gli allarmi per inondazioni sono in vigore per circa 20 milioni di persone, mentre sono oltre un milione gli abitanti in fuga dalle zone più a rischio. Allerta della Casa Bianca, anche perché i possibili danni e le misure messe in campo dal governo federale entrano tra i temi chiave della campagna elettorale Trump-Harris.