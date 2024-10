Cos'è l'uragano Milton e perché spaventa così tanto la Florida e gli Usa

Al di là delle caratteristiche proprie dell'uragano, che abbiamo descritto sopra, Milton preoccupa così tanto gli Stati Uniti sud-orientali anche per via della topografia della regione. La costa occidentale della Florida e degli altri Stati che si affacciano sul Golfo del Messico non è molto profonda e presenta un pendio sottomarino. Come ha spiegato lo scienziato Cody Fritz, del National Hurricane Center, "la piattaforma continentale è decisamente bassa". La forza di Milton è tale da abbattere alberi, tralicci e lampioni, ma anche di far volare automobili, scoperchiare gli edifici e causare blackout totali e prolungati, come già accaduto con Helene. Anche se indebolito rispetto a quanto si trovava al largo della Florida, l'uragano passerà alla storiua come una delle tempeste più catastrofiche mai registrate nello Stato.