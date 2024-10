Joe Biden ha visitato le località della baia di Tampa, in Florida, devastate dall'uragano Milton. Il presidente degli Stati Uniti ha incontrato il personale delle forze dell'ordine e dei soccorsi e i cittadini con i quali ha parlato degli ingenti danni e disagi provocati dal passaggio dell'uragano con "interi quartieri allagati e milioni di persone senza luce" e ha sottolineato come si sia trattato "di un cataclisma per coloro che hanno perso la casa".