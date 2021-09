A New York e in New Jersey sono 22 le vittime della coda dell' uragano Ida che, con le sue piogge incessanti, ha mandato il tilt la città, allagando strade e metropolitane. La Fdr Drive , un'importante arteria sul lato est di Manhattan , e la Bronx River Parkway, erano sott'acqua. Stazioni e binari della metropolitana sono stati allagati e la Metropolitan Transportation Authority ha sospeso tutti i servizi.

"State lontano dalle strade. Se state pensando di uscire, non fatelo. State lontano dalle metropolitane" ha scritto su Twitter il sindaco della città, Bill de Blasio, invitando i cittadini a rimanere a casa. E proprio sui social network circolano alcuni video che mostrano fiumi d'acqua in metropolitana e i passeggeri piedi sui sedili delle vetture piene d'acqua. Altri video mostrano veicoli sommersi fino ai finestrini sulle strade principali dentro e intorno alla città e la spazzatura che galleggia per le strade del Queens.

"Stiamo affrontando un evento meteorologico storico con pioggia da record in tutta la città, inondazioni brutali e condizioni pericolose sulle nostre strade" ha scritto in un altro tweet il sindaco, dichiarando lo stato di emergenza. In un'ora sono caduti circa 80 millimetri di pioggia, battendo il record di quasi 50 millimetri segnato dalla tempesta tropicale Henri la scorsa settimana.

Tra le vittime anche un bambino di 2 anni - Otto persone morte a New York e 14 nel New Jersey è il primo bilancio delle alluvioni portate dal passaggio dell'uragano Ida. Tra i morti a New York c'è anche un bambino di 2 anni. Lo riporta la Cnn da fonti della polizia. E' stato ritrovato in casa insieme a un 50enne e a una 48enne, tutti deceduti in seguito a un'inondazione.