Uragano Dorian verso la Florida, dichiarato lo stato d'emergenza

E' allarme in Florida, dove si attende l'arrivo dell'uragano Dorian, previsto per lunedì. Il governatore Ron DeSantis ha dichiarato lo stato d'emergenza ed è già scattato l'assalto ai distributori di benzina, dove il carburante scarseggia. Al momento non è stata disposta nessuna evacuazione per la tempesta, che secondo le previsioni porterà con sè venti oltre i 200 km orari.