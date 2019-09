Dorian è il secondo uragano più forte mai registrato nell'Atlantico dopo Allen nel 1980. Il primo ministro Hubert Minnis ha dichiarato: "Pregate per noi". Le isole Abaco, nelle Bahamas, sono sott'acqua dopo che l'uragano si è abbattuto anche nel Nord dell'arcipelago caraibico, con venti che soffiano a 185 miglia orarie, ovvero 297 chilometri orari, secondo quanto riferito dal National hurricane center (Nhc) con sede a Miami, in Florida. Un filmato girato a Cooper's Town, nelle isole Abaco, ha mostrato onde che si infrangono violentemente a terra, mandando enormi spruzzi lungo la costa. South Carolina evacua intera costa per Dorian - Il governatore del South Carolina, Henry McMaster, ha ordinato evacuazioni obbligatorie per l'intera costa dello stato in attesa dell'uragano Dorian. L'ordine riguarda circa un milione di persone.

Trump: preghiamo per gli abitanti delle Bahamas - "Preghiamo per gli abitanti delle Bamahas, colpiti come mai prima d'ora da un uragano di categoria 5, con venti di oltre 320 chilometri all'ora". Lo ha scritto su Twitter il presidente Usa, Donald Trump, mentre l'uragano Dorian si sta abbattendo con tutta la sua furia sulle isole dell'arcipelago.



Florida: evacuazioni per oltre 148mila persone - Evacuazioni obbligatorie per oltre 148mila persone in Florida nella contea di St. John in attesa di Dorian. L'uragano è al momento sulle Bahamas ed è atteso in Florida nella giornata di lunedì. L'allerta è scattata in diverse aree dello stato, inclusa Jacksonville.



Quasi 1.000 voli cancellati - Circa 1.000 voli sono stati cancellati in Florida. Nel complesso sono finora 990 i voli soppressi, indica il sito FlightAware, fra gli aeroporti di Orlando, Miami, Ft. Lauderdale e Palm Beach.



Scuole chiuse in alcune aree Florida - Chiudono le scuole nelle aree più esposte della Florida all'uragano Dorian. Le scuole nell'area di Miami, chiuse lunedì per il Labor Day, resteranno chiuse martedì. Chiuse martedì e mercoledì le scuole delle contee di Duval, Brevard e St. John.