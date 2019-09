Uragano Dorian, "diversi morti sulle strade" delle Bahamas

"Danni catastrofici" e diverse vittime: è ciò che l'uragano Dorian ha lasciato dopo il suo passaggio sulle Bahamas. Lo rende noto il ministro degli Esteri Darren Henfield che però non ha ancora dato la conferma ufficiale sul bilancio. "Abbiamo indicazioni di diversi cadaveri visti per le strade delle isole di Abaco, ma non siamo ancora in grado di confermare", afferma. Intanto Dorian si dirige verso la Florida, ma perde forza: è sceso a categoria 4.