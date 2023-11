Violenza sulle donne, Unicef: "Una ragazza su 5 nel mondo maltrattata dal partner" 

Perché avvengono le violenze?

La violenza contro le ragazze e le donne persiste per molte ragioni. Un fattore che contribuisce può essere l'opinione diffusa che le ragazze e le donne abbiano uno status basso nella società e che ci si aspetti che rispettino e si conformino a determinati ruoli di genere definiti di madri e mogli devote. Quando questi ruoli non vengono rispettati, la violenza del partner può essere vista come una forma di punizione giustificata in alcuni contesti. In alcune culture, la violenza può essere percepita come un modo normale e accettabile di risolvere i conflitti. La comprensione delle norme che regolano una società può fornire indizi sulle cause di fondo della violenza e su come prevenirla.