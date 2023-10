Ungheria: "Contrari sul Patto dei migranti, Ue ci ripensi"

"L'Ungheria si è sempre opposta dall'inizio al Patto sulla migrazione.

Non è tardi per il Consiglio per ripensarci". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Bence Retvari, parlando al Consiglio Affari Interni di Lussemburgo. "I migranti illegali sono in possesso di armi e stanno sempre più aggredendo le forze di frontiera", ha spiegato Retvari sottolineando che, nelle ultime ore, forze di polizia ungheresi e serbe sono state "attaccate" con armi da fuoco al confine.