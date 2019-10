Ungheria al voto per le amministrative: Orban rischia di perdere Budapest

Seggi aperti in Ungheria per le elezioni amministrative: il partito di governo del premier Viktor Orban rischia di perdere il controllo della capitale, Budapest, e di alcune altre grandi città. Nella capitale, contro il 71enne sindaco in carica, Istvan Tarlos, corre il 44enne Verde Gergely Karacsony, che si è imposto nelle primarie fra tutti i partiti d'opposizione. Non sono previsti exit-poll e primi risultati significativi sono attesi durante la notte.