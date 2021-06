Ungheria, al vaglio Ue la legge sull'omosessualità: potrebbe violare normativa

ansa

La Commissione Ue sta esaminando la legge approvata di recente dall'Ungheria che vieta la "promozione dell'omosessualità ai minori" per verificare se violi la normativa comunitaria. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen, riferisce la sua vice, "ha già espresso le sue preoccupazioni, dicendo chiaramente che noi crediamo in un'Europa che abbraccia la diversità e non la nasconde ai nostri bambini e ragazzi".