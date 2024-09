Unesco: le giornaliste subiscono sempre di più la violenza online

La violenza online ha effetti diretti sulla vita delle reporter: il 26% ha riportato conseguenze sulla salute mentale. Il 30% del campione esaminato ha invece optato per un'autocensura. Sergio Pinto, consigliere dell'ufficio regionale dell'Unesco per l'America Latina e il Caraibi, ha chiarito che "la violenza di genere rimane una delle minacce più gravi ai diritti umani e alla libertà d'espressione". Stando alle parole del rappresentante "l'Unesco sostiene un appello urgente per un'azione collettiva in vista di sradicare questa piaga".