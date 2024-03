Usa, un solo corpo e due teste: le gemelle siamesi si sono sposate (e ora vogliono un figlio)

per tre. Negli Stati Uniti Abigail Hensel è convolata a nozze con Joshua Bowling, un infermiere ed ex militare. A rendere tutto ciò una notizia capace di fare il giro del mondo è il fatto che la sposa sia diventata famosa nel 1996, assieme a Brittany Hensel : le due, 34enni, sono gemelle siamesi dicefale . Condividono cioè alcuni organi (fegato, vescica, gabbia toracica e sistema riproduttivo) mentre hanno una colonna vertebrale e un cuore ciascuna. E una testa, ciascuna.

Oprah Winfrey e il reality show Le nozze sarebbero state celebrate, con la massima riservatezza, nel 2021. Le gemelle, però, erano finite sotto i riflettori di tutto il mondo quando vennero intervistate da Oprah Winfrey, a cui raccontarono la vita nelle loro condizioni. Inoltre divennero protagoniste di un vero e proprio reality show sulla loro vita, seguita e trasmessa dal canale televisivo Tlc.

Voglia di diventare madri Ora le gemelle lavorano nel Minnesota come insegnanti in una scuola elementare. E si è tornato a parlare di loro dopo che il quotidiano Today ha parlato delle nozze. Lo sposo, Joshua Bowling, è un 33enne che ha già un figlio da una relazione precedente. E di voglia di maternità avevano parlato anche Abby e Brittany, con quest'ultima che in un'intervista disse: "Sì, vogliamo diventare madri". "Sì, un giorno succederà ma non vogliamo ancora parlare di come funzionerà", aveva aggiunto Abby. Anche la madre delle gemelle aveva detto la sua: "Potrebbero farcela perché i loro organi funzionano bene".

I genitori rifiutarono l'intervento chirurgico Negli ultimi dieci anni entrambe hanno cercato di mantenere una certa riservatezza sulla loro vita privata. Ed è questo il motivo per cui si è saputo solo ora delle nozze, anche perché alcuni filmati sono stati pubblicati sul loro profilo TikTok. Ma la loro storia aveva stupito tutti. Alla loro nascita, nel 1990, i genitori rifiutarono di sottoporle a un intervento chirurgico per separarle, perché erano altissime le probabilità che una delle due non sopravvivesse. "Come avremmo potuto scegliere una sola delle due?", raccontò poi il padre nel 2001.

