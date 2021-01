Umberto Tozzi contro Donald Trump: "Gloria usata in un contesto violento, mi dissocio"

Ecco il video che circola sul web e sui social che mostra lo staff di Donald Trump, insieme a Ivanka e allo stesso tycoon, osservare dagli schermi cosa accade a Washignton sulle note di "Gloria", mentre viene assaltato il Campidoglio da parte dei suoi sostenitori.

The Trump family hosted a viewing party to watch the terrorist attack on the U.S. Capitol. Kimberly Guilfoyle & Don Jr say “fight” with sick glee as they count down to the insurrection. Donald Trump stares at the screen, awaiting the violence he incited. pic.twitter.com/z9feXTzor7