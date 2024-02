Ultimatum russo alla madre di Navalny: "Funerali segreti o corpo seppellito nella colonia penale", ma lei rifiuta

Le autorità russe hanno dato un ultimatum alla madre di Alexei Navalny, l'oppositore di Putin morto in carcere, minacciando che se non accetterà di tenere funerali segreti, il corpo del figlio sarà sepolto nella colonia penale in Siberia dove è deceduto.

La donna però ha rifiutato, chiedendo il rispetto della legge che obbliga gli investigatori a consegnare la salma entro due giorni dal momento in cui viene accertata la causa della morte.