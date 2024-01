Uganda, "chi muore di fame è un idiota": bufera sul ministro degli Esteri Oryem

"Se si lavora duramente, in Uganda c'è terra. Il clima è giusto, nonostante il cambiamento climatico", ha aggiunto. Frasi shock che hanno innescato una bufera politica. Nel 2022 l'inedia e le malattie correlate hanno provocato più di 2.200 vittime nel nord-est della nazione africana, secondo il rapporto della Commissione ugandese per i diritti umani.

"Solo un idiota, un vero idiota, può morire di fame in Uganda", ha dichiarato il ministro degli Esteri per le Relazioni Internazionali Henry Okello Oryem al canale televisivo locale Ntv Uganda.

Le frasi shock del ministro degli Esteri dell'Uganda Oryem ha sostenuto che, dato il clima favorevole e la terra fertile, le persone dovrebbero essere in grado di provvedere al proprio nutrimento. Definendo, poi, "idioti" i morti per fame nel suo Paese.

Tra gli attacchi arrivati dopo queste parole c'è anche quello dello scrittore e giornalista ugandese Charles Onyango-Obbo, secondo il quale il ministro non ha capito "che la fame in un Paese come l'Uganda è un problema di distribuzione/mercato".

Oltre a uccidere un alto numero di persone, la carenza di cibo nel nord-est ne ha lasciato quasi mezzo milione in condizioni di "fame acuta", si legge ancora nel rapporto della Commissione ugandese per i diritti umani.