Almeno 11 persone sono rimaste uccise nell'esplosione di un camion di carburante vicino a un'autostrada in Uganda. Tra i morti ci sono anche due bambini. Il camion si è ribaltato dopo un incidente ed è poi esploso in una città appena fuori Kampala, la capitale. "Le vittime sono state bruciate e sono irriconoscibili", ha affermato il portavoce della polizia Patrick Onyango in un comunicato. Una nuvola di fumo scuro si è levata dal luogo dell'incidente.