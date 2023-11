Uganda, a 70 anni diventa mamma di due gemelli: "E' la più anziana d'Africa"

Per la neo mamma, "la più anziana d'Africa", è stato "un miracolo". Safina Namukwaya ha descritto così la sua gioia all'arrivo dei bimbi, nati in una struttura sanitaria della capitale Kampala, dove la donna si è sottoposta a cure per la fertilità. "Questa è una conquista straordinaria, dare gemelli alla madre più anziana dell'Africa", ha detto il dottor Edward Tamale Sali, che ha assistito la donna durante la gravidanza e il parto. La settantenne aveva dato alla luce già una figlia tre anni fa, dopo essere stata definita una " donna maledetta " per non aver avuto prole in precedenza.

Tgcom24

Sali ha precisato che la donna e i gemelli sono ancora nell'Ospedale internazionale delle donne e nel centro di fertilità da lui fondato, ma godono di buona salute. "Non riesco a esprimere la mia gioia in questo momento", ha detto Namukwaya, che vive nella zona rurale di Masaka, circa 120 chilometri a ovest di Kampala. "A 70 anni, considerata non in grado di rimanere incinta e partorire, o accudire un bambino, ecco il miracolo dei gemelli", ha affermato.

La donna ha raccontato di aver partorito una bambina nel 2020, dopo essere stata etichettata come "donna maledetta" in quanto precedentemente nullipara. Il primo marito è morto nel 1992, lasciandola senza figli, e nel 1996 ha incontrato il suo attuale compagno.

Namukwaya ha espresso sconcerto perché il suo partner non è ancora andato a trovarla. "Forse non è felice che io abbia partorito i gemelli, perché gli uomini non vogliono che si porti in grembo più di un figlio, per la paura che ci potrebbero essere delle responsabilità connesse a questo", ha commentato.