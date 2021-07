Ue, von der Leyen: "Chi inquina pagherà di più"

Ansa

La commissione Ue presenta il maxipiano con gli strumenti per l'azzeramento delle emissioni di Co2 entro il 2050 e la riduzione del 55% entro il 2030. L'intenzione è di far pagare di più chi inquinerà. "Stiamo facendo da apripista per un'economia pulita - spiega la presidente Ursula von der Leyen -. Il principio alla base è sviluppare una nuova strategia di crescita verso un'economia decarbonizzata".