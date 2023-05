Ue e Usa lanciano la prima task force per la salute

L'Ue e gli Usa uniscono le forze in campo sanitario.

La commissaria europea per la Salute, Stella Kyriakides, e il segretario del Dipartimento della salute americano, Xavier Becerra, hanno lanciato la prima task force comune per consolidare la cooperazione nella lotta contro il cancro e le minacce per le salute globale come future pandemie, l'aviaria, la malattia di Marburg e la resistenza antimicrobica. Lo scopo è anche quello di rafforzare l'architettura sanitaria.