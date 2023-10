Ue-Tunisia, Michel: "Nelle intese coinvolgere gli Stati membri"

Il coinvolgimento degli Stati Ue "è fondamentale per il successo" del Moemorandum con la Tunisia.

Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, aggiungendo che "in primo luogo è importante seguire le procedure e assicurarsi che gli Stati membri diano il loro mandato alla Commissione. Gli stessi Stati poi, durante questo processo, dicono sì o no, nonostante ciò che la Commissione ha negoziato. Questa è una lezione chiara. Abbiamo l'impressione di negoziare caso per caso con alcuni di questi Paesi e, probabilmente, abbiamo bisogno di principi globali sul tema".